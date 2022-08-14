Fosil artığı Üstün Dikmen'den yine skandal: Başörtülü psikolog olmaz

Laikçi kesimin ‘psikolog’ diye pohpohlayıp reklam ettiği fosil artığı dinozor Üstün Dökmen, geçmişte başörtülüleri hedef aldığı alçak zihniyetini köpürte köpürte yine servis etti.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan sözde profesör Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog, rehber öğretmen ve psikiyatristler hakkında söylediklerine tepki yağıyor. Daha önce de bu konuda yaptığı açıklamalarıyla eleştirilen Dökmen kendisine tepki gösterenleri de "troll" diyerek etiketledi ve "kafası çalışmayan kimseler" dedi.

"Fakat başörtülüler meslek etiğine aykırı"

Başörtülü psikologların, psikiyatristin empati yapamayacağını iddia eden laikçi dinozor Dökmen şunları söyledi:

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır."

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını savunarak foseptik ağzını açıp sözlerini sürdürdü. Dökmen'in bu sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

"Bunun adı faşizmdir"

Sosyal medyada yağan tepkilerden bazıları şöyle:

- Üstün Dökmen başörtülü psikolog ve psikiyatrist olması meslek etiğine aykırı demiş. Bunun adı faşizmdir. Temel insan haklarına saygı duymayan da profesör olamasa keşke

"Toksik ve objektif olmayan bir düşünceden sıyrılamamış"

- Bir psikolog olarak Üstün Dökmen hocamın toksik ve objektif olmayan bir düşünceden sıyrılamadığını üzülerek ifade ediyorum.

"Tüm bağnazlığını yine yeniden konuşturmuş"

- Psikolojide dile pelesenk olan etik kavramının arkasına sığınıp tüm bağnazlığını yine yeniden konuşturmuş Üstün Dökmen. Bu şekilde düşünen “hocaların” da sayısı hiç az değil.

"Bu duyguları şekle bakarak mı gerçekleştiriyorsunuz?"

- Meslek etiğini, empati duygusunu vs. Nasıl başörtüsüne bağlamış olabilirsiniz. Bu duyguları şekle bakarak mı gerçekleştiriyosunuz? Siz bırakın nötr davranmayı insanları ayrıştırmışsınız.

"Ne güzel konfor alanı be"

- Üstün Dökmen çürümüş fikirlerini meslek etiği altında uzun uzun anlatmış, eleştirenlere de kapı gibi yapıştırmış “kafası çalışmayan, troll” etiketlerini. Ne güzel konfor alanı be. Armağan Çağlayan’ı tebrik ediyorum, fosillerin konuşabildiğini kanıtlamak büyük mevzu.