Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz videosu

Burak Yılmaz imza attığı Fortuna Sittard'ın kampına katılmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın transferini günler öncesinde duyuran Hollanda ekibi ise tecrübeli futbolcuyla ilgili bir sunum daha hazırladı.

Yeni paylaşım yaptılar

Fortuna Sittard resmi hesabından bir video ile Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu. Tecrübeli futbolcu Hollanda ekibinde de özdeşleştiği 17 numaralı formayı giyecek.

5 yıllık anlaşma

5 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.