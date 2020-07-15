Medya patronu acun Ilıcalı’nın bir futbol kulübü satın alacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Ilıcalı satın aldığı kulübün ismini açıkladı. İşte, detaylar.

Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? | Fortuna Sittard ligi kaçında sırada bitirdi?

Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı. Hollanda’nın en üst düzey ligi olan Eredivisie'de bulunan kulüp 1 Temmuz 1968’de kuruldu.

Fortuna Sittard, maçlarını 12.500 kapasiteli Fortuna Sittard Stadion’da oynuyor. Hollanda kulübünün piyasa değeri ise 8.23 milyon Euro.

Pek çok kişi Fortuna Sittard takımının ligdeki durumunu merak ediyor. Hollanda Ligi koronavirüs salgını sebebiyle şampiyon belirlenmeden iptal edildi. Ayrıca lig iptal edildiği için küme düşme kuralı da işlemeyecek.

Hollanda Ligi’nden önümüzdeki sezon Ajax ve AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi'ne, Feyenoord, PSV ve Willem II ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Hollanda Ligi’nde Fortuna Sittard 2019-2020 sezonunda çıktığı 26 maçta 26 puan topladı.