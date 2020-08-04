Fortnite'a yeni güncelleme ile bir araba geliyor!

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bütün dünya karantina dönemine girmişti. Birçok insan zamanlarını ailesiyle yada oyun oynarak geçirmişti. Oyunlara olan bu büyük talep, oyun şirketlerine bazı değişiklik ve yeniliklerin olması gerektiğini hatırlattı. Birçok oyun şirketi yeni güncelleme ve özelliklerle kullanıcılarının beklentilerine karşılık vermeye çalışıyor. Bu virala katılan dünyaca popüler hayatta kalma oyunlarından olan Fortnite, yayınlacak güncelleme ile oyuna yeni araba getireceklerini açıkladı. yeni güncelleme " Joy Ride güncellemesi " ismi ile 5 Ağustos 2020'de yayınlanacak. Bu sayede aşağıda gördüğünüz araba oyunseverler ile buluşacak;