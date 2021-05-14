Formula 1'den de skandal karar! Türkiye takvimden çıkarıldı

Formula 1'den yapılan bilgilendirmede, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağı, Fransa Grand Prix'sinin 18-20 Haziran'a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran'da Avusturya'da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi. Geçtiğimiz ay Formula 1 yönetimi 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyurmuştu.

"Türkiye çok istekliydi"

Başka adayların da olduğunu belirten Domenicali, "Türkiye'deki organizatörler ve yetkililer, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için çok istekliydi. Birçok aday vardı ama bu nedenle İstanbul'u seçtik" açıklamasını yapmıştı.

"Mümkün değil"

İstanbul'daki yarışın iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle maalesef Haziran ayında Türkiye'de yarışmak mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.

"Bu gururu tekrar edeceğiz"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da konuyla ilişkin, "Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz" diye konuştu.