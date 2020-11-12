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Spor Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak
Spor

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:06:58 -
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.


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