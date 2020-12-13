  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Formula 1'de sezonun son yarışını kazanan Honda oldu
Ekonomi

Formula 1'de sezonun son yarışını kazanan Honda oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:41:19 -
Formula 1'de sezonun son yarışını kazanan Honda oldu

İSTANBUL (AA) - Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 17. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinin kazananı oldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonunun 17. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda gerçekleştirildi.

Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun 5. yarışındaki birinciliğinin ardından bu sezondaki ikinci zaferini kazandı. Verstappen, Pole pozisyonundan başladığı sezonun son yarışını birinci tamamlayarak bu sezon 12. kez podyumda yer almayı başardı.

Formula 1’de sezonun on yedinci yarışı, Abu Dhabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun 17. yarışını ilk sırada tamamlayan Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu birincilikle birlikte puanını 214'e yükselterek sezonu pilotlar sıralamasında üçüncü olarak tamamladı.

Red Bull Racing Honda takımının diğer pilotu Taylandlı Alexander Albon yarışı dördüncü sırada, AlphaTauri Honda pilotu Pierre Gasly ise sekizinci sırada tamamlayarak sezonun son yarışını Honda adına önemli puanlarla tamamlamayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama
Gündem

Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilginin suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay