Formula 1’de heyecan dorukta! İstanbul ile ilgili sıcak gelişme
İstanbul Park pistinin, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacağı öğrenildi.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Çin’den yayılan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede Formula pistleri tedbirler kapsamında kapatıldı.
Türkiye’de İstanbul’daki F1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pisti ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.
İstanbul Park pistinin, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
Organizasyonun internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenleneceği aktarıldı.
Sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.
İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar F1 takviminde yer almıştı.