  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman yapılacak?
Spor

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman yapılacak?

Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağı tarih merak konusu oldu. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte yarışların yapılacağı tarih hakkında detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:38:00 -
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman yapılacak?

Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağı tarih merak konusu oldu. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte yarışların yapılacağı tarih hakkında detaylı bilgiler…

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman yapılacak?

Türkiye'de hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu olan Formula 1 yarışları yarış severlerin gündeminde yer alıyor. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay