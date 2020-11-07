Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağı tarih merak konusu oldu. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte yarışların yapılacağı tarih hakkında detaylı bilgiler…

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman yapılacak?

Türkiye'de hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu olan Formula 1 yarışları yarış severlerin gündeminde yer alıyor. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde yapılacak.