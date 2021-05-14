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Spor Formula 1 Türkiye GP'ni neden iptal edildi?
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Formula 1 Türkiye GP'ni neden iptal edildi?

2021 Şampiyonlar Ligi finalinini İstanbul'dan alınmasının ardından bu kez Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sini 2021 takviminden çıkardı. Peki, neden Formula 1 Türkiye iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 16:22:00 - 2021-05-14 16:26:15
Formula 1 Türkiye GP'ni neden iptal edildi?

Şampiyonlar Ligi final müsabakası Türkiye’den alınmıştı. Bu  kez de Formula 1 Türkiye GP’sinin 2021 takviminden çıkarıldığı açıklandı. Peki, ama neden?

Formula 1 Türkiye GP'ni neden iptal edildi?

13 Haziran'da İstanbul Park'ta yapılması planlanan F1'in Türkiye ayağı iptal edildi. Formula 1'den yapılan açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" denildi.

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