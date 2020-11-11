Formula 1 pilotlarından flaş İstanbul açıklaması

9 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1 yarışı öncesinde heyecan doruktu. Pilotların birçoğu da İstanbul Park'ta yarışmanın heyecanını yaşıyor. 8. virajıyla meşhur İstanbul Park hakkında birçok pilot övgüyle bahsederken, yarışmak için sabırsızlandıklarını söyledi. İşte pilotların İstanbul Park yorumları

Sebastian Vettel (Ferrari): "Birçok mutlu anı barındıran bir pist olan İstanbul Park'a geri dönmekten mutluyum. F1 kariyerim 2006'da BMW Sauber ile 2. antrenman turunda burada başladı. 2011'de de burada kazandım."

Daniel Ricciardo (Renault): "Türkiye yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. 2011'de cuma antrenmanlarına katıldım ancak yağmur yağdı. Kuru asfaltla birlikte pist benim için tamamen yeni olacak."

Esteban Ocon (Renault): "İstanbul Park benim için yeni bir pist, daha önce orada hiç yarışmadım. Çocukken Türkiye'deki tüm Formula 1 yarışlarını seyrettim, pisti çok sevdim. Michael Schumacher ve Fernando Alonso'nun 2006'da bitiş çizgisine kadar savaştığı mücadeleyi hatırlıyorum."

Lando Norris (McLaren): "Tabii ki insanlar bu pist hakkında konuşurken her zaman 8. virajdan bahsediyorlar. Modern Formula 1 aracıyla bu virajda tam gaz gitmek güzel ve heyecanlı olacak."

Carlos Sainz (McLaren): "Son yarışlarda puan kazanmamız önemli, çünkü takımlar şampiyonası üçüncülüğü için şu anda inanılmaz derecede yoğun bir mücadele var. Önceki yıllarda bu kadar yakın olduğumuzu hatırlamıyorum. Tek bir fırsatı bile heba edemeyiz."

Sergio Perez (Racing Point): "Ben sadece bir kez burada yarıştım ancak pist harika. Çok hızlı ve sekizinci virajı ile biliniyor. Yarışçılar ciddi bir fiziksel efor harcıyor. Bu pistte tekrar sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum."

Lance Stroll (Racing Point): "İyi hislerim var. Son zamanlarda pek şanslı değildim, bu nedenle Türkiye'de eğilimi tersine çevirip puan kazanma şansımız olacak. Gridin ortasında sıkı bir mücadele var ama kalan yarışlarda aracımızın rekabetçi olacağını düşünüyorum."