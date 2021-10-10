  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1 İstanbul kim kazandı? F1 Türkiye kazanan kim?
Spor

Formula 1 İstanbul kim kazandı? F1 Türkiye kazanan kim?

Formula 1 İstanbul son durum | Merakla beklenen Formula 1 İstanbul Grand Prix'si sona erdi. Peki, Formula 1 İstanbul'da kim kazandı?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 16:51:00 -
Formula 1 İstanbul kim kazandı? F1 Türkiye kazanan kim?

Sporseverlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix'i gerçekleşti. Peki, İstanbul'da kim kazandı?

Formula 1 İstanbul kim kazandı? F1 Türkiye kazanan kim?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen'in ikinci olduğu yarışta, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı aldı.

Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay