Formula 1 ihalesi Suudi Arabistan'da kaldı!

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da inşa edilecek olan dünyanın en büyük tema parkı Qiddiya'nın en önemli yapılarından biri olan Formula 1 Pisti için kritik bir anlaşma gerçekleştirdi.

ENG Metal Yapı İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile yapılan bu anlaşma, Qiddiya Speed Park için toplam 45.000 tonluk çelik yapı elemanlarının taşınması ve kaldırılmasını kapsıyor.

ANLAŞMANIN BEDELİ 10.5 MİLYON DOLAR

Proje kapsamında yapılacak hizmetler için belirlenen anlaşma bedeli 10.500.000 dolar olarak açıklandı. Bu kapsamda ENG Metal Yapı, montaj işlerini üstlenirken, Hareket Proje taşıma ve kaldırma operasyonlarını yürütecek. Anlaşma çerçevesinde öngörülen hizmet süresi ise 12 ay olarak belirlendi.

PROJE SUUDİ ARABİSTAN'DA

Riyad'da gerçekleştirilecek bu proje, Suudi Arabistan'ın vizyoner projelerinden biri olan Qiddiya'nın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hareket Proje'nin bu dev hizmet anlaşması, şirketin uluslararası arenada güçlü konumunu bir kez daha pekiştiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO