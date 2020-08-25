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Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'si, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'si, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:07:07 -
Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'si, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.
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