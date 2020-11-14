  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün
Spor

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün

Sıralama turlarında birinci olan Kanadalı sürücü Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlamaya hak kazandı - Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Stroll, Türkiye Grand Prix'sine kadar tüm sıralama turlarını kazanan Mercedes'in serisini sonlandırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:41:23 -
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale etti.

Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.


- Ferrari sürücüleri ikinci seansta elendi


Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci seansında elendi.

Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12. sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.


- Mercedes'in pole pozisyonu serisi İstanbul'da sona erdi


Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.

İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.

Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 13.10'da başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:


 SürücüTakım Süre 1 Süre 2 Süre 3
1Lance Stroll Racing Point2.07.4671.53.3721.47.765
2Max Verstappen Red Bull1.57.4851.50.2931.48.055
3Sergio Perez Racing Point 2.07.6141.54.0971.49.321
4Alexander Albon Red Bull1.59.4311.52.2821.50.448
5Daniel Ricciardo Renault 2.05.5981.54.2781.51.595
6Lewis Hamilton Mercedes2.07.5991.52.7091.52.560
7Esteban Ocon Renault2.06.1151.53.6571.52.622
8Kimi Raikkonen Alfa Romeo2.01.2491.53.7931.52.745
9Valtteri Bottas Mercedes2.07.0011.53.7671.53.258
10Antonio Giovinazzi Alfa Romeo2.07.3411.53.4311.57.226

 - - - - -
11Lando Norris McLaren 2.07.1671.54.945
12Sebastian Vettel Ferrari2.03.3561.55.169
13Carlos Sainz McLaren 2.07.4891.55.410
14Charles Leclerc Ferrari2.04.4641.56.696
15Pierre Gasly AlphaTauri2.05.5791.58.556

 - - - - -
16 Kevin Magnussen Haas2.08.007
17Daniil Kvyat AlphaTauri2.09.070
18George Russell Williams2.10.017

19Romain Grosjean Haas2.12.909
20Nicholas Latifi Williams2.21.611



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı
Gündem

Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı

İlericiliği İslami değerlere saldırmak olarak görerek Türkiye'nin kalkınmasını dini geride bırakmaya bağlayan çakma aydınlar, 28 Şubat’ın öz..
İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi
Dünya

İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi

Rusya’nın Novosibirsk kentinde acil iniş yapan bir kargo uçağı sürüklenerek pistten çıktı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay