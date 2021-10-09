Formula 1 bilet fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadar? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’i heyecanı yaşanıyor. F1 organizasyonunu canlı izlemek isteyenler ise biletlerin ne kadar olduğunu, organizasyona seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, F1 biletleri nereden alınır?
Formula 1 bilet al | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecanı başladı. 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıktı. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirildi. F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Formula 1 İstanbul Grand Prix'i yarın S Sports'tan canlı olarak yayımlanacak. Sporseverler F1'i şifresiz olarak izleyebilecek.
Formula 1 bilet fiyatları
Formula 1 İstanbul Grand Prix'i bilet fiyatları şöyle:
Platinum: 4 bin 125 TL
Gold 1: 3 bin 250 TL
Gold 2: 3 bin 250 TL
Gold 3: 2 bin 875 TL
Gold Açık: 2 bin 500 TL
Silver 1: Bin 875 TL
Silver 2: Bin 125 TL
Silver 3: Bin 565 TL
Silver 4: Bin 565 TL
Silver 5: 750 TL
Silver 6: 750 TL
Silver 7: Bin 875 TL
Silver 8: Bin 875 TL
Silver 9: Bin 190 TL
Açık Alan 1: Biletler Tükendi
Açık Alan 2: Biletler Tükendi
Açık Alan 3: Biletler Tükendi
Formula 1 biletlerine internet üzerinden satın almanız mümkün.