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Spor Formula 1 bilet fiyatları
Spor

Formula 1 bilet fiyatları

Formula 1 biletleri ne kadar? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’i heyecanı yaşanıyor. F1 organizasyonunu canlı izlemek isteyenler ise biletlerin ne kadar olduğunu, organizasyona seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, F1 biletleri nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:59:00 -
Formula 1 bilet fiyatları

Formula 1 bilet al | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecanı başladı. 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıktı. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirildi. F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Formula 1 İstanbul Grand Prix'i yarın S Sports'tan canlı olarak yayımlanacak. Sporseverler F1'i şifresiz olarak izleyebilecek.

Formula 1 bilet fiyatları

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i bilet fiyatları şöyle:

Platinum: 4 bin 125 TL

Gold 1: 3 bin 250 TL

Gold 2: 3 bin 250 TL

Gold 3: 2 bin 875 TL

Gold Açık: 2 bin 500 TL

Silver 1: Bin 875 TL

Silver 2: Bin 125 TL

Silver 3: Bin 565 TL

Silver 4: Bin 565 TL

Silver 5: 750 TL

Silver 6: 750 TL

Silver 7: Bin 875 TL

Silver 8: Bin 875 TL

Silver 9: Bin 190 TL

Açık Alan 1: Biletler Tükendi

Açık Alan 2: Biletler Tükendi

Açık Alan 3: Biletler Tükendi

Formula 1 biletlerine internet üzerinden satın almanız mümkün.

Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta? F1 hangi kanalda şifresiz mi?
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Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta? F1 hangi kanalda şifresiz mi?

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