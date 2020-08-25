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Spor Formula 1, 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor
Spor

Formula 1, 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor

2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi - İstanbul Park'taki yarışlarda Raikkonen, Massa (3), Button, Hamilton ve Vettel galibiyete ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:06:29 -
Formula 1, 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor

İSTANBUL (AA) - Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, 9 yıl sonra İstanbul'da tekrar düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yaptı.

Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, 13-15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Böylece İstanbul, tarihte 8. kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak.

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.


- İlk yarışı Raikkonen kazandı


İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.


- Massa'dan üst üste 3 galibiyet


Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı.

Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.


- Büyük Britanyalılar iki kez zafere uzandı


İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.

Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.


- Son kazanan Vettel


Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.


- 9 pilot podyuma çıktı


İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.


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