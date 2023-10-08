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Spor Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu
Spor

Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-08 01:57:00 -
Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Red Bull takımının pilotu Verstappen, bu başarıyı üst üste 3. kez kazandı.

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti.

Sprint yarışı sonunda şampiyon oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Rakiplerine fark attı

Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle;

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 407 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 223
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194
4. Fernando Alonso (İspanya): 174
5. Carlos Sainz (İspanya): 153
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