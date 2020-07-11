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Eğitim

Formasyon belgeleri ne zamana kadar geçerli olacak?

Formasyon belgeleri olanların durumu ne olacak? Son yıllarda eğitim sisteminin en tartışılan konularından olan pedagojik formasyon kaldırıldı. pedagojik formasyonun kaldırılmasıyla birlikte formasyon belgesi olanlar elindeki belgelerin ne zamana kadar geçerli olduğunu merak ediyor. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:48:00 - 2020-07-11 09:48:34
Formasyon belgeleri ne zamana kadar geçerli olacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bugün yaptığı basın toplantısında formasyon eğitimi ile alakalı olarak şunları söyledi; Bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz. 20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz. Elinde belgesi olanların hak kaybı da olmayacak.” 

Formasyon belgeleri ne zamana kadar geçerli olacak?

2020 sonuna kadar alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli olacak, yeni formasyon programı açılmayacak. 1 Ocak 2021’den itibaren yüksek lisans şartı aranacak. Kimse mağdur olmayacak, aksine devam eden öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2020 yılı sonuna kadar zaman verildi.

 

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