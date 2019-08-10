Formalar statta dağıtılacak

İstikbal Mobilya Kayserispor’unAytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftara forma dağıtılacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin 3838 forma sözü tutulacak. Mehmet Özhaseki’nin kulübe destek olmak amacıyla almayı taahhüt ettiği 3838 forma Alanyaspor maçı öncesinde sahiplerini bulacak.

Ligin ilk haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da kulüp yönetimi, maç öncesinde formaları taraftara dağıtacak. Konu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada “Onursal Başkanımız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Mehmet Özhaseki, kulübümüze destek olmak amacıyla 3838 adet forma alıp 1000 tanesini taraftar derneğine kalan 2838 adeti de ilk lig maçımızda stadyumdaki taraftarlarımıza dağıtacaktır. Her zaman yanımızda olan ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Onursal Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” açıklaması yapıldı.