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Forma şansı bulamayan Kameni'ye sürpriz talip!

Fransa 2. Lig takımlarından Auxerre Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamayan Kameni için girişimlere başladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:59
Forma şansı bulamayan Kameni'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in arkasında kalan Kameni'ye talip çıktı. Fransız basını, Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Auxerre'in Kameni için transfer girişimlerine başladığını iddia etti.

COMOLLI'DEN YARDIM İSTENECEK

Auxerre Başkanı Francis Graille'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile iyi ilişkileri olduğu ve Comolli'den transfer için kolaylık sağlanması istenileceği belirtildi.

FENERBAHÇE İLE 16 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile 16 maça çıkmış ve kalesinde 20 gol görmüştü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:59
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Auxerre
  4. Fransa
  5. Kameni

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