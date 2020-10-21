Forex Trading System- Forex Ticaret Sistemi Nedir?

Sadece forex'e girmenin kolay olduğunu söylemek zordur. Alım satım bilgisinin çoğu canlı alım satım ve deneyim gerektiren Forex ticaretinde, bir tüccar, yatırımcının tercih ettiği para birimlerini etkileyen jeopolitik ve ekonomik faktörler dahil olmak üzere forex piyasaları hakkında her şeyi öğrenmelidir.

Forex ticareti nedir ve nasıl çalışır?

Tüm forex işlemleri iki para birimi içerir çünkü bir para biriminin diğerine karşı değeri üzerine bahis oynuyorsunuz. Dünyanın en çok işlem gören döviz çifti olan EUR / USD'yi düşünün. Çiftteki ilk para birimi EUR, baz, ikinci para birimi USD ise sayaçtır.

Forex ticareti yasadışı mı?

Forex ticareti yasaldır, ancak tüm forex brokerleri yasanın lafzına uymaz. ... Forex veya yatırımcıların ve kurumların döviz ticareti yaptığı döviz piyasası, dünyanın en büyük finans piyasasıdır.

Forex ticareti ne kadar zor?

Evet, tek amacınız hızlı bir şekilde para kazanmaksa forex ticareti zordur. Bu düşünceyle, ticarete başlamadan önce kendinizi başarısızlığa hazırlayabilirsiniz. Başarılı bir tüccar olmak için zaman ve çaba harcamak istiyorsanız, Forex ticareti de kolaydır. Risk almak forex ticaretinin bir parçasıdır.