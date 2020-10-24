Forex hesap açma

Forex, uluslararası döviz piyasasıdır. 5 gün 24 saat açık olan bu piyasada merkez bankalarından, özel bankalara, çok küçük yatırımcılara kadar çok çeşitli katılımcıların bulunduğu para piyasasıdır. Forex piyasasında işlem yapmak için bir aracı kurumdan hizmet alabilirsiniz

Forex'te işlem nasıl yapılır? Forex piyasasında işlem yapmak için, istediğiniz bir aracı kurumdan hesap açabilir ve ardından yatırdığınız teminatla internetin olduğu her yerde, bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan işlem yapabilirsiniz.

Forex Hesabı Nasıl Açılır?

SPK Tebliği gereği gerçek hesap açabilmek için en az 6 iş günü demo hesabımızı kullanarak, en az 50 adet işlem yapılması gerekmektedir. Demo Hesabınızı açarken kullandığınız ad, soyad ve e-mail bilgilerinin Gerçek Hesap Açılış Formu ile eşleşmesi gerekmektedir.

Forex piyasası ne kadar güvenli?

Çünkü; foreks piyasası dünya üzerinde online olarak 24 saat işlem görmeye devam eden ve her hangi bir kurum tarafından kontrol edilmeyen yani müdahale edilmeksizin serbest alım ve satımlarla yön bulan bir borsa organizasyonudur. Bu nedenle kontrolü mümkün olmayan bir piyasa da güvenlik sorun olmayacaktır.