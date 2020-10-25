Forex nedir? |Pek çok kişi Forex'in ne olduğunu merak ediyor. Forex; uluslararası finans piyasasına verilen isimdir. Yani Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex firmaları

Forex piyasaları birçok özelliğiyle hisse senedi ve vadeli işlemler piyasalarına benzese de çok farklı ve alışılmışın dışında özelliklere sahip piyasalardır. Forex hesabı açıp işlem yapmak isteyenler bunun için hangi adımları atmaları gerektiğini araştırıyor. Forex işlemlerini bankalar ya da firmalar aracılığıyla yapabilirsiniz. Söz konusu firmalara ait çok sayıda web sitesi bulunuyor. Web sitelerinden hesap açarak işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak bu hususta son derece dikkatli olmanızda yarar var. Çünkü internetten işlem yapacağınız sitelerin güvenli olup olmadığını bilmiyorsanız ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple internette araştırma yapıp söz konusu firmalarla ilgili yapılan yorumları okumanızda yarar var.