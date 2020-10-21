Forex Demo Hesap | Forex Demo Hesap Aç

Forex piyasası açık olduğu sürece, 5 gün 24 saat boyunca demo hesap ile forex işlem piyasasında işlemler yaparak hem kendinizi test edebilir hem de forex bilginizi test edebilirsiniz.

Forex piyasası bildiğiniz gibi "Kaldıraç" avantajına sahip bir yatırım piyasasıdır. Bu demek oluyor ki minumum teminat ile piyasada maksimum pozisyon büyüklüğünde işlemler yapabilirsiniz. Piyasada gerçekleşen en ufak hareketlerden bile kaldıraç sayesinde yüksek hacimli işlemler yapabilirsiniz.

Forex Nedir?

Forex, bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Forex piyasası yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarlarından biridir.

Forex Hesabı Nasıl Açılır?

SPK Tebliği gereği gerçek hesap açabilmek için en az 6 iş günü demo hesabını kullanarak, en az 50 adet işlem yapılması gerekmektedir. Demo Hesabınızı açarken kullandığınız ad, soyad ve e-mail bilgilerinin Gerçek Hesap Açılış Formu ile eşleşmesi gerekmektedir.

Forex demo hesabı açmak için birçok ücretsiz kurulum bulunur. Bunlar sayesinde:

Tamamen ücretsiz demo hesap ile işlem yapın.

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Forex’te işlem nasıl yapılır?

Forex piyasasında işlem yapmak için, istediğiniz bir aracı kurumdan hesap açabilir ve ardından yatırdığınız teminatla internetin olduğu her yerde, bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan işlem yapabilirsiniz.

Forex’te hangi saatlerde işlem yapılır?

Forex piyasası diğer piyasalarda olduğu gibi tek bir merkeze bağlı değildir, yani tezgâh üstü bir piyasadır. Pazar gecesi 00:00’da açılır ve Cuma gecesi 00:00’da kapanır, hafta içi 5/24 açıktır.