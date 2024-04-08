Forbes'ta kritik makale: Yeterli mermileri yok

Makalede, “Günde 6 bin mermi ateşleyen Ukrayna’nın topçu bataryaları Amerikan yardımı sona erince bine yakın mermi ateşlemeye başladı, aynı zamanda Rus bataryaları günde neredeyse 6 bin mermi ateşlemeye devam etti. Cephane sıkıntısı çeken Ukraynalılar sıklıkla Rus hücum gruplarını fark ediyor, ama onlara karşı güçsüz kalıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Cephane yetersizliğin Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğuna da dikkat çekilen yazıda, Ukrayna ordusunun ayrıca personel, uçaksavar füzesi ve çatışmalarda hasar gören teçhizatın onarımında yaşanan gecikmeler gibi diğer sorunlarla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

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