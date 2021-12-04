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Gündem Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı! 'Casusluk' soruşturması genişletilecek
Gündem

Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı! 'Casusluk' soruşturması genişletilecek

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEVA Partili Metin Gürcan'ın tutuklanmasından sonra, soruşturmayı genişleterek, yurt dışından fonlanan siyasilerle gazetecileri de inceleyeceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:16:00 - 2021-12-04 22:19:14
Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı! 'Casusluk' soruşturması genişletilecek

Yasemin Güneri, Habertürk'teki köşesinde, "Yabancı kuruluşların 'fonladığı' gazeteciler mercek altında." dedi.

'Soruşturma genişletilecek'

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan yeni bir soruşturmanın önünü açtı." ifadesini kullanan Güneri, soruşturmanın genişletileceğini söyledi::

"Gürcan ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı, önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamını genişleteceği ve yabancı diplomat ve kuruluşlardan 'analiz, rapor' başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasileri de mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında."

Siyasi casus kapsamına kimler alınacak?

Yazısı yayınlanmadan para aldığı belirlenen gazeteci ya da siyasilerin "siyasi casus" kapsamına alınacağını belirten Yasemin Güneri, "Gazeteci ve siyasilerin belli bir ücret karşılığı yabancı kuruluşlara yazdıkları “rapor-görüş-analiz” konusunda dikkat ettikleri konunun bu yazıların herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığı olacak. Yani, yabancı diplomatlara veya yabancı sivil toplum örgütlerine Türkiye’ye dair “rapor-görüş-analiz” yazanların, yazdıkları yazıların herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse 'siyasi casus' soruşturması açılacak." diye yazdı.

Milli güvenlik sorunu: Fonlanan gazeteciler

Güneri, yazısında yurt dışından fonlanan gazetecilere için "Milli güvenlik sorunu" değerlendirmesinin yapıldığını ifade etti:

"Gazeteci ve siyasilerin yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması da incelenen bir başka konu. Özellikle gazetecilerin yabancı kurumlardan fon almasına 'Milli güvenlik sorunu' gözüyle bakan savcılığın, önümüzdeki günlerde düğmeye basacağı dillendirilen bir başka konu."

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