Fondaşları rakamlar çarptı!

Buğra Kardan İstanbul

TÜİK’in 2023 verilerine göre tahıl ve bitkisel üretim yüzde 10.3 artarak 77.7 milyon tona dayandı. Şeftali, nektarin, vişne, domates, kapya biber üretiminde ivme müşahede edildi. Tarım ihracatı da yüzde 2.8 artarak 35.1 milyar doları aştı. 2024 verileri ise rekoltenin iyi olduğunu, ihracatın ilk 6 ayda yüzde 5.4 artarak 17.5 milyar doları geçtiğini ortaya koydu.

Muhalefete kulak tıkamalıyız

Konuya ilişkin Akit’e konuşan iktisatçı Dr. İsmail Çapak ise şunları söyledi:“Bir kere köylünün, çiftçinin refahında sıkıntı yok. Onun için muhalefetin köylüyü, çiftçiyi diline dolaması anlamsız. Öbür yandan tarım üretiminde, ihracatında başarı var. Onun için muhalefetin ‘tarım bitti’ söylemi yersiz. Her alanda olduğu gibi tarımda da ülkenin gerilediği intibaını uyandırma derdindeler. Yalanla, karalamayla, kurguyla tarıma zarar vermeye yöneliyorlar. CHP ve yandaşlarına kulağımızı tıkamalıyız. Fonlu medya kurumlarının uydurma haberlerine aldanmamalıyız. Kılıçdaroğlu’nun yolundan giden Özgür Özel’e itibar etmemeliyiz. Ülkenin bunalıma girmesi için didiniyorlar. Ekonomiyi, tarımı yerden yere vuruyorlar.

Sizi de öneri sunun

Dikkat edin, öneri sunmuyorlar. Hükümete ‘Şunu yapın’ demiyorlar. Biz bunu şaşırmıyoruz. Mavi Vatan’la, Libya’yla, Karabağ’la alâkalı çıkışlarını unutmuyoruz. Halka havale ediyoruz. Hükümeti takdir ediyoruz ama planlı üretim yapmanın zaruri olduğunu ifade ediyoruz. Çiftçiye verilen teşvikler belli. Köylüye tahsis edilen ekili alanlar net. Buna planlı üretim de ilave edildiğinde tarımda atılımın devamlı kılınacağı muhakkak. Yani yeni dönemde hangi ürünün ne oranda ekileceği tayin edilmeli. Bu konuda çiftçiye bildirimlerde, uyarılarda bulunulmalı. Öbür yandan ekilmeyen toprakları ele almakta fayda var. Hazreti Peygamberimiz ve Hazreti Ömer devrinde atıl toprakların ekenlere bırakıldığı hatırdan çıkarılmamalı. Hâl ve Perakende kanunları devreye alınmalı. Aracıları denetime, kontrole tabi tutulmalı. Arsızlara yaptırım uygulanmalı. Umarız, fiyatlar da iner. ”

Üretimde ilk 10'dayız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç de şunları dile getirdi: “Üreticiye tatmin edici destekler sağlanıyor. Eksik olan hususlar mevcut mu? Mevcut ancak muhalefet, olmayan hususları tenkit ediyor. Tarımda gerilemiş değiliz ki. 68.5 milyar dolara denk gelen hasılayla dünyada ilk 10’dayız. Çiftçinin faiz hassasiyetine ehemmiyet verilmeli. Faizsiz modellerle ilerlenmeli. Bu şekilde Türkiye’nin tarımla ilgili tartışmaları geride bırakacağı bilinmeli. Şu anda finansman hasatla değil, toprak değeriyle ilintilendiriliyor. Bu da ilkel bankacılık yapıldığına işaret ediyor. Diğer taraftan çiftçinin ödeme planının hasat dönemiyle ilintilendirilmediği dönemler oluyor. Bunun da hata olduğu mutlak. Yani tarımın finansmanını daha da iyileştirmek kaçınılmaz.”

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