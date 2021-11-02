"Fondaş medya"yı üzecek haber

Hükümet, Batı’dan beslenip Türkiye’de tetikçilik yapan “fondaş medya”yı nasırına basılmışçasına ayağa fırlatacak bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Sözde bağımsız ve muhalif medya kuruluşlarının yurt dışından finanse edildiğinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen AK Parti, sosyal medya üzerinden "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" için yaz aylarından bu yana üzerinde çalıştığı yasa tasarısını, internet medyasını da kapsayacak şekilde genişletmek için kolları sıvadı. TBMM'ye bütçe görüşmeleri sonrası sunulması planlanan yasa tasarısı ile internet medyası çalışanlarının basın yasasına tabi olması, Basın İlan Kurumu'ndan ilan almasının yolunun açılması, internet sitelerinin künye ve yararlandıkları fonları açıklaması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Yeni yılda yasalaştırılması planlanıyor

Meclis'teki bütçe görüşmeleri de dikkate alınarak tasarının yeni yılda yasalaştırılması planlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yasa teklifinde sosyal medya üzerinden, "yalan haber ve dezenformasyon" konusunda ilk kez tanımlama ve kriter getirilmesi düşünülüyor. Bu konuda, dezenformasyon içerikli paylaşımın "organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması" halinde yaptırım uygulanması üzerinde duruluyor. Dezenformasyon içerikli paylaşımların denetiminin ise resmi bir kurum tarafından yapılması öngörülüyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) içinde kurulacak yeni bir başkanlığa, sosyal medyadaki yalan haber ve dezenformasyon paylaşımlarıyla ilgili denetim yetkisi verilebileceği ifade ediliyor.

Yaptırım yolu da açılacak

Yapılması düşünülen düzenleme kapsamında internet medyasına da künye, adres bildirim zorunluluğu getirilecek. Ayrıca yalan haber ya da dezenformasyon nitelikli yayınlarla ilgili cezai yaptırımlar, gazete ve televizyonlar gibi mahkeme yoluyla tekzip zorunluluğu getirilmesi de gündemde. Üzerinde durulan bir başka düzenleme ise internet sitelerinin hangi fonlardan destek aldığını ilan etmesi yönünde.

Sosyal medya kuruluşlarına ofis zorunluluğu getirilebilir

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yasa teklifiyle, Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilen sosyal medya kuruluşlarına, ofis açma zorunluluğu getirilmesi üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda Türkiye ofislerinde resmi makamların irtibat kurabilmesi için Türkiye'den bir temsilci atanması zorunluluğunun da getirilebileceğini ifade ediliyor.