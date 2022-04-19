Fondaş medyadan ahlâksız 'karar'tma

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Ekonomiyi kötü göstermek için atmadık takla bırakmayan CHP ve avanelerinin Esnaf Sicil Gazetesi üzerinden gerçekleştirdiği “iflas” yalanı deşifre oldu. Dünyayı sarsan ekonomik dalgalanmadan süratle kurtulan Türkiye’de ekonomik veriler olumlu yönde rekor seviyelere doğru ilerlerken CHP ve fondaş medyası korkunç yalanları toplumun üzerine boca etmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’ndeki terkinleri hepsi iflas gibi yansıtma yalancılığına imza attı.

Esnaf iflas ediyor manipülasyonu

CHP’nin fonlu medyası da bu korkunç yalanı “Kepek Endeksi” manşetleriyle gündeme taşıdı. Ağbaba ve fondaş Karar gazetesinin yalanına göre “bu yılın ilk üç ayında 29 bin 360 esnaf artan maliyetler nedeniyle dükkanının kapısına kilit vurmak zorunda” kalmış. Edinilen bilgilere göre son 1 yılda esnaf olarak kaydı olanların sayısı 135 bin artış gösterdi. 2021 verilerine göre 260 bin esnaf işletmesi faaliyete başlarken, 120 bin esnaf terkin yaptığı belirlendi. Esnaf işletmesi sayısının bir yılda 135 bin artması CHP ve fonlu medyası tarafından gizlenirken, uzmanlar; terkin ilanlarının iflas anlamına gelmediğine vurgu yaparak yalanı açığa çıkarıyor. Hukukçular “esnaf sicilinden terkin”in çoğunlukla emeklilik, işletmeyi devretme, sektör değiştirme, şirket kurma gibi gerekçelerle yapıldığını söylüyor. Bir bakkalın market statüsüne yükselmesi dolayısıyla gerçekleştirdiği işlemler de buna dahil olarak gösteriliyor. Terkinlerin % 90’dan fazlası bu tür işlemler adına yürütülürken, Ağbaba ve fondaşın “terkinlerin hepsi iflas” çarpıtması “yalan endeksi” olarak kayıtlara geçiyor.

Yalan içinde yalan söylüyorlar

Gazetemiz Akit’e konuşan Avukat Ertuğrul Akar, “CHP ekonominin kötü olduğu algısını yalanlarla milletin kafasına sokmaya çalışıyor. Bir yalanı defaatle yüksek sesle söylerlerse vatandaşın buna inanacaklarına inanıyorlar. Her terkin, maliyet artışı sebebiyle iflas demek değildir. Maliyet artışı elbette olmuştur ancak esnaf bu maliyet artışlarını ürünlerine yansıtarak yani zam yaparak dengeleyebilmektedir. İş kolu değişikliği, işi büyütme de terkindir. Emeklilik de terkin sebebidir. Emekli olan terkin yapmazsa SGK’dan parası kesiliyor” dedi. Akar, “İflas durumunda bile, kimi işletmeci borçtan kaçmak için bu yola başvurduğu bir gerçektir. İflaslarda bile yüzde 80 oranında hakiki bir borç olmuyor. Örneğin bir milyon nakiti olan birisi bu parayla borcunu ödemek yerine faize yatırıyor, dolara yatırıyor, işletmesini de iflas gibi gösterme yoluna gidiyor. Hal böyleyken terkinleri iflas gibi göstermek yalan içinde yalandır” şeklinde konuştu. Son 1 yılda esnaf olarak kaydı olanların 135 bin artarak 3 milyon 28 bin olduğuna vurgu yapan Akar, “CHP’nin hesabıyla bunu nasıl yorumlayacağız? CHP’li Özgür Özel’in ‘bedava traktör’ vaadiyle ilgili ‘algı olsun diye yaptık’ açıklamasını hatırlamak gerekiyor. Bunlar halkı aldatmaya alışmış. Kapanan işletmeden fazla açılan işletme var deseniz bunlara ‘onu da unuttuk’ der geçerler. Yalan üzerine algı yapıyorlar. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de ciddi sıkıntılar içerisinde olmasını istiyorlar. Vatandaşlar bu algı operasyonlarına prim vermeyecektir” sözlerini sarf etti.

Açılan kapanandan 11 kat fazla

Avukat Mehmet Şamil Şenalp, her terkinin iflas yada işe ekonomik koşullar sebebiyle son verme olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı. İflasın bugünden yarına ortaya çıkan bir hukuki durum olmadığını, uzun yargılama sonunda mahkemece verilen bir karar olduğunu belirtti. Hukukçu Şenalp, “Her terkin iflas değildir. Esnaf vefat ettiği, emekli olarak veya başka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeçtiğinde kaydı terkin edilebilir. Yine daha önce şahıs işletmesi olarak faaliyet gösteren bir kişinin faaliyetine şirket bünyesinde devam etmek istemesi durumunda şahıs işletmesi terkin edilecektir” ifadelerini kullandı. Kurulan ve kapanan şirket sayılarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince herkesin incelemesine açık şekilde sürekli yayınlanmakta olduğuna işaret eden Şenalp, sözlerini şöyle tamamladı: “Buna göre geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizde kapanan şirket sayısının 11 katı kadar yeni şirket kurulmuş. Yine geçen yıl Şubat ayı rakamlarına göre bu yıl yaklaşık % 10 oranında daha fazla şirket kurulumu gerçekleşmiştir. Ticaret siciline tescil ve terkinleri üzerinden toplumda olumsuz bir algı oluşturmaya çalışmak kimsenin faydasına olmayan ahlaksız maksatlı bir yaklaşımdır.”