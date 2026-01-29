Radardan kaybolmuştu: Kolombiya’da uçak faciası
Kolombiya’nın Kuzey Santander bölgesinde düşen küçük uçakta, aralarında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da yer aldığı 15 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.
7 CESET BULUNDU
Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor."
Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.
Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.