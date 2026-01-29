  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan daha başarısız Lukoil, varlıklarını Amerikan şirket Carlyle’ye satmak için anlaşma yaptı Önce yaptırım sonra mala çökme İşsizlik rakamları açıklandı Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor Silivri’de hırsızlar tiyatrosu Akit’e konuşan Pakize Akbaba’dan Özgür Özel’e salvolar: Atatürk’ün gölgesinde PKK’yı destekliyorlar Kolombiya lideri, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısında bulundu ABD'ye karşı tek yumruk ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor? Jahrein'den terör örgütü sempatizanlarına sert tepki! Popüler kültürün konuşulmayanlarını açık açık söyledi
Gündem İstanbul'da Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi
Gündem

İstanbul'da Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

 

Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!
Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!

Yerel

Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!

Kağıthane'de korku dolu anlar: Önce doğal gaz kutusuna çarptı sonra takla attı!
Kağıthane'de korku dolu anlar: Önce doğal gaz kutusuna çarptı sonra takla attı!

Yerel

Kağıthane'de korku dolu anlar: Önce doğal gaz kutusuna çarptı sonra takla attı!

Rize’de korku dolu anlar: 2 ev boşaltıldı
Rize’de korku dolu anlar: 2 ev boşaltıldı

Gündem

Rize’de korku dolu anlar: 2 ev boşaltıldı

Bursa'da kimya fabrikası alevlere teslim! Sanayi bölgesinde korku dolu gece
Bursa'da kimya fabrikası alevlere teslim! Sanayi bölgesinde korku dolu gece

Yerel

Bursa'da kimya fabrikası alevlere teslim! Sanayi bölgesinde korku dolu gece

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23