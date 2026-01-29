İstanbul'da Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.
Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.
Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.
Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Yerel
