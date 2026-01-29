ATM’de yeni dönem başladı: Günlük para çekme ve yatırma limitleri değişti
2026 yılıyla birlikte bankalar ATM işlem limitlerini güncelledi. Günlük para çekme ve yatırma tutarları banka ve kart türüne göre yeniden belirlendi. Bazı bankalar 10 bin TL sınırı koyarken bazıları 185 bin TL’ye kadar işlem imkânı sunuyor.
Bankacılık işlemlerinde nakit erişimini doğrudan etkileyen ATM limitleri 2026 itibarıyla değişti. Bankalar, artan nakit talebi ve dijital işlem yoğunluğu nedeniyle para çekme ve yatırma sınırlarını yeniden düzenledi. Günlük çekim tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, kartlı ve QR kodlu işlemler için ayrı limitler uygulanıyor.
Birçok bankada günlük çekim limiti 20 bin TL civarında sabitlenirken, bazı özel bankalar müşterilerine 50 bin TL ve üzeri nakit çekim imkânı tanıyor. Para yatırma tarafında ise rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bazı bankalarda 185 bin TL’ye kadar ATM’den para yatırmak mümkün.
Banka banka günlük para çekme limitleri
(Nakit / QR / Toplam)
Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL
Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL
Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL
Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL
Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL
ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL
Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
Para yatırma limitleri daha yüksek
ATM’lerden para yatırma işlemlerinde bankalar çok daha geniş sınırlar tanıyor. Özellikle işletmeler ve yüksek tutarlı nakit yatıran müşteriler için üst limitler 100 bin TL’nin üzerine çıktı.
Akbank: 50.000 TL
Aktif Bank: 20.000 TL
Alternatif Bank: 50.000 TL
Anadolu Bank: 30.000 TL
Burgan Bank: 100.000 TL
DenizBank: 74.750 TL
Enpara: 185.000 TL
Fibabanka: 100.000 TL
Garanti BBVA: 100.000 TL
Halkbank: 50.000 TL
HSBC: 50.000 TL
ING: 150.000 TL
KuveytTürk: 50.000 TL
OdeaBank: 100.000 TL
QNB Finansbank: 185.000 TL
Şekerbank: 50.000 TL
TEB: 74.790 TL
Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
VakıfBank: 50.000 TL
Vakıf Katılım: 100.000 TL
Yapı Kredi: 185.000 TL
Ziraat Bankası: 50.000 TL
Ziraat Katılım: 50.000 TL
Limit yetmezse ne yapılmalı
Uzmanlar, yüksek tutarlı nakit çekim veya yatırma işlemleri öncesinde vatandaşların planlama yapması gerektiğini belirtiyor. Limitin yetersiz kalması durumunda banka şubelerinden talimat vererek işlem yapmak hem daha hızlı hem de güvenli bir alternatif sunuyor. Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve müşteri hizmetleri üzerinden güncel limit bilgilerine ulaşmak mümkün.