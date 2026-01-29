ATM’de yeni dönem başladı: Günlük para çekme ve yatırma limitleri değişti

Bankacılık işlemlerinde nakit erişimini doğrudan etkileyen ATM limitleri 2026 itibarıyla değişti. Bankalar, artan nakit talebi ve dijital işlem yoğunluğu nedeniyle para çekme ve yatırma sınırlarını yeniden düzenledi. Günlük çekim tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, kartlı ve QR kodlu işlemler için ayrı limitler uygulanıyor.

Birçok bankada günlük çekim limiti 20 bin TL civarında sabitlenirken, bazı özel bankalar müşterilerine 50 bin TL ve üzeri nakit çekim imkânı tanıyor. Para yatırma tarafında ise rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bazı bankalarda 185 bin TL’ye kadar ATM’den para yatırmak mümkün.

Banka banka günlük para çekme limitleri

(Nakit / QR / Toplam)

Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL

Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL

Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL

Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL

Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL

ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

KuveytTürk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

Para yatırma limitleri daha yüksek

ATM’lerden para yatırma işlemlerinde bankalar çok daha geniş sınırlar tanıyor. Özellikle işletmeler ve yüksek tutarlı nakit yatıran müşteriler için üst limitler 100 bin TL’nin üzerine çıktı.

Akbank: 50.000 TL

Aktif Bank: 20.000 TL

Alternatif Bank: 50.000 TL

Anadolu Bank: 30.000 TL

Burgan Bank: 100.000 TL

DenizBank: 74.750 TL

Enpara: 185.000 TL

Fibabanka: 100.000 TL

Garanti BBVA: 100.000 TL

Halkbank: 50.000 TL

HSBC: 50.000 TL

ING: 150.000 TL

KuveytTürk: 50.000 TL

OdeaBank: 100.000 TL

QNB Finansbank: 185.000 TL

Şekerbank: 50.000 TL

TEB: 74.790 TL

Türkiye İş Bankası: 100.000 TL

VakıfBank: 50.000 TL

Vakıf Katılım: 100.000 TL

Yapı Kredi: 185.000 TL

Ziraat Bankası: 50.000 TL

Ziraat Katılım: 50.000 TL

Limit yetmezse ne yapılmalı

Uzmanlar, yüksek tutarlı nakit çekim veya yatırma işlemleri öncesinde vatandaşların planlama yapması gerektiğini belirtiyor. Limitin yetersiz kalması durumunda banka şubelerinden talimat vererek işlem yapmak hem daha hızlı hem de güvenli bir alternatif sunuyor. Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve müşteri hizmetleri üzerinden güncel limit bilgilerine ulaşmak mümkün.