Elektrikli araç bataryası kaç yıl gider? Hızlı şarj mı, yavaş şarj mı belirliyor?
Son araştırmalar, yıllardır merak konusu olan “batarya kaç yılda biter?” sorusuna net bir yanıt verdi. Çalışmalar, modern otomobil bataryalarının araçlardan daha uzun süre dayanabileceğini ortaya koyarken, günlük hayatta sıkça uygulanan bazı yöntemlerin batarya ömrünü tahmin edilenden iki kat daha hızlı azalttığını gösterdi. Uzmanlar, kullanıcıların bataryayı korumak için bu yaygın uygulamalardan kaçınması gerektiğini vurguluyor.