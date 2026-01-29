Elektrikli araç bataryası kaç yıl gider? Hızlı şarj mı, yavaş şarj mı belirliyor?

BATARYALAR OTOMOBİLİN KENDİSİNDEN DAHA UZUN YAŞIYOR: Veriler her ne kadar hızlı şarjın etkilerini net bir şekilde ortaya koysa da genel tablo aslında oldukça iyimser. S&P Global’ın verilerine göre Amerika yollarındaki bir aracın ortalama ömrü yaklaşık 13 yıl civarında. Geotab’ın raporu ise elektrikli araç bataryalarının, bu 13 yıllık sürenin çok daha ötesine geçebileceğini kanıtlıyor. Yani bataryalar, çoğu zaman aracın kendisinden daha uzun süre hayatta kalmayı başarıyor. Geotab’ın sürdürülebilir mobilite yöneticisi Charlotte Argue, bataryaların hala filo yöneticilerinin veya bireysel kullanıcıların planladığı değişim sürelerinden çok daha uzun dayandığını belirtiyor. Argue'ya göre asıl değişen şey, şarj alışkanlıklarının artık batarya yaşlanmasında çok daha kritik bir rol oynaması. Bu durum, bilinçli sürücüler için uzun vadeli riskleri yönetme fırsatı sunuyor.