  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulunmuştu! İşte son mesajı Radardan kaybolmuştu: Kolombiya’da uçak faciası ATM’de yeni dönem başladı: Günlük para çekme ve yatırma limitleri değişti Bakan Memişoğlu Geleceği koruma mücadelesi veriyoruz Aziz İhsan Aktaş davasında ilginç an! Mahkeme başkanı uyarmak zorunda kaldı Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! ‘Rektör eşini darp etti’ iftirası TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesajlar! Biz 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz! Türkiye diplomasisi İsrail'in korkulu rüyası Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi Saadet Partisi ittifak arayışında Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu
Yerel Konum: Antalya... Hortum ormanı yıktı geçti
Yerel

Konum: Antalya... Hortum ormanı yıktı geçti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Konum: Antalya... Hortum ormanı yıktı geçti

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

İlçede dün etkili olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de sahil bandında temizlik çalışması yaptı.

Hortumun etkilediği ormanlık alandaki zarar AA muhabirince dron ile görüntülendi.

Görüntülerde hortum nedeniyle fıstık çamlarının bazılarının devrildiği, bazılarının da dallarının kırıldığı görüldü.

Kumköy Mahallesi'nde dün çıkan hortumda bakım için karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar görmüş ve çok sayıda ağaç da devrilmişti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!
CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!

Gündem

CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!

Antalya'da alacak verecek kavgası: Zincir ve sopalarla birbirilerine girdiler!
Antalya'da alacak verecek kavgası: Zincir ve sopalarla birbirilerine girdiler!

Yerel

Antalya'da alacak verecek kavgası: Zincir ve sopalarla birbirilerine girdiler!

Hortum Antalya’yı vurdu: Seralar dağıldı, tekneler sürüklendi
Hortum Antalya’yı vurdu: Seralar dağıldı, tekneler sürüklendi

Gündem

Hortum Antalya’yı vurdu: Seralar dağıldı, tekneler sürüklendi

Antalya'da deprem!
Antalya'da deprem!

Gündem

Antalya'da deprem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23