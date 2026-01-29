Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi
Almanya vatandaşı 24 yaşındaki Anna Lambertz, Amasya’da düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.
Almanya’da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek’ten etkilenerek İslam’ı seçmek isteyen mali müşavir Anna Lambertz (24), geldiği Türkiye’de başvurduğu Amasya Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirdi.
Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur’an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye etti.