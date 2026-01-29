  • İSTANBUL
Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi
İSLAM

Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

Almanya vatandaşı 24 yaşındaki Anna Lambertz, Amasya’da düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Almanya’da tanıştığı Amasyalı bir arkadaşı aracılığıyla İslam dinine ilgi duyan Anna Lambertz, Türkiye’ye gelerek Amasya Müftülüğüne başvurdu.

 

Almanya’da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek’ten etkilenerek İslam’ı seçmek isteyen mali müşavir Anna Lambertz (24), geldiği Türkiye’de başvurduğu Amasya Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirdi.

 

Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur’an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye etti.

