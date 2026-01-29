Sıra dışı bir yemek keyfi! Bu restoranda siparişler hep yanlış geliyor ama kimse şikayet etmiyor!

Tokyo'da yer alan bu ilginç restoran, bildik yemek kurallarını altüst ediyor. Mekanda siparişler karışabiliyor, masaya gelen tabaklar beklentilerin tamamen dışında olabiliyor. Üstelik garsonlar da alışılmışın çok ötesinde bir özelliğe sahip. Tüm bu sıra dışı detaylar, ziyaretçilere yalnızca bir yemek değil, unutulmaz bir deneyim sunuyor.