Makarnanın yanında siz de yoğurt yiyor musunuz? Koruyucu zırh bu! Destek mi düşman mı?
Makarnanın yanında yoğurt makarnanın yanında yoğurt yemenin 5 faydasını okuyunca çok şaşıracaksınız...
Makarnanın yanında yoğurt makarnanın yanında yoğurt yemenin 5 faydasını okuyunca çok şaşıracaksınız...
Birçok insan makarnanın yanında yoğurt tüketir. Aslında makarnanın yanında yoğurt yemek, sadece damak tadımıza hitap eden geleneksel bir alışkanlık değil, aynı zamanda beslenme uzmanlarının da onayladığı stratejik bir ikilidir. İşte makarnanın yanında yoğurt yemenin 5 faydası…
Makarnanın yanında bazıları salata severken bazıları da yoğurt tüketir. Tek başına karbonhidrat ağırlıklı olan makarnayı, yoğurtla birleştirdiğinizde vücudunuzda birçok şey değişebilir.
1. Kan Şekerini Dengeler (Glisemik İndeks Kontrolü) Makarna, hızlı sindirilen bir karbonhidrattır ve kan şekerini aniden yükseltebilir. Yoğurttaki protein ve sağlıklı yağlar, makarnadaki şeker emilimini yavaşlatır. Bu sayede yemekten sonra gelen o ani ağırlık çökmesi ve uyku halini yaşamazsınız.
2. Protein Kalitesini Artırır Makarna bitkisel bir protein kaynağıdır ancak bazı temel amino asitler bakımından eksiktir. Yoğurt ise tam bir protein deposudur. Bu ikiliyi beraber tükettiğinizde, vücudunuzun kas yapımı ve onarımı için ihtiyaç duyduğu amino asit profili tamamlanmış olur.
3. Sindirimi Kolaylaştırır (Probiyotik Gücü) Özellikle beyaz undan yapılan makarnalar bazen şişkinlik yapabilir. Yoğurdun içindeki canlı laktobasiller (probiyotikler), sindirim sistemini düzenleyerek makarnanın sindirilmesine yardımcı olur ve bağırsak florasını korur.
4. Kalsiyum ve Fosfor Sinerjisi Makarna kemik sağlığı için gerekli olan fosforu sağlarken, yoğurt kalsiyum deposudur. Bu iki mineral, kemiklerin güçlenmesi ve diş sağlığı için birlikte çalışır. Yoğurtlu makarna yemek, bu minerallerin emilimini maksimuma çıkarır.
5. Daha Uzun Süre Tokluk Hissi Sadece makarna yediğinizde 1-2 saat sonra tekrar acıkabilirsiniz. Ancak yoğurdun içindeki proteinler, tokluk hormonu olan leptinin salgılanmasını destekler. Bu sayede porsiyon kontrolü yapmanız kolaylaşır ve gereksiz atıştırmalıkların önüne geçersiniz.
Eğer makarnanızı tam buğdaylı seçer ve yoğurdunuza bir diş ezilmiş sarımsak eklerseniz, bu öğünü tam bir bağışıklık kalkanına dönüştürebilirsiniz!
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23