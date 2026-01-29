Makarnanın yanında siz de yoğurt yiyor musunuz? Koruyucu zırh bu! Destek mi düşman mı?

2. Protein Kalitesini Artırır Makarna bitkisel bir protein kaynağıdır ancak bazı temel amino asitler bakımından eksiktir. Yoğurt ise tam bir protein deposudur. Bu ikiliyi beraber tükettiğinizde, vücudunuzun kas yapımı ve onarımı için ihtiyaç duyduğu amino asit profili tamamlanmış olur.