CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı gölde ölü bulundu! İşte son mesajı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski Serdar Özkanatoğlu'nun gölde cansız bedeni bulundu. Özkanatoğlu'nun son mesajı ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hayatını kaybeden kişinin CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu olduğunu tespit etti.

İKİ GÜNDÜR KAYIPTI

Edinilen bilgilere göre Serdar Özkanatoğlu, iki gün önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Özkanatoğlu'na ulaşamayınca polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

 

"HAKKINIZI HELAL EDİN" MESAJI

Yapılan incelemelerde Özkanatoğlu'nun, kaybolmadan önce eşine "Hakkınızı helal edin" mesajı attığı belirlendi. Bu mesaj, soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemlerinin ardından Özkanatoğlu'nun cenazesinin, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

