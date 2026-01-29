  • İSTANBUL
Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu

Bu akşam geç saatlerde İstanbul'da olması beklenen Kristjan Asllani, sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. Satın alma opsiyonu şarta bağlı. Beşiktaş 2.8 milyon euro'luk brüt maaşının yarısını karşılayacak.

#1
Foto - Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu

Başkan Serdal Adalı'nın düzenlediği basın toplantısında, “bu akşam geç saatlerde ya da yarın Türkiye’ye gelmiş olur. Biz futbolcuyla da Inter kulübüyle de anlaştık” dediği Kristjan Asllani içim rakamlar netleşti.

#2
Foto - Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu

Sezon başında Inter’den 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1,5 milyon Euro kiralama bedeliyle Torino’ya giden Asllani için işler kötü gitti. Torino'nun kiralık sözleşmeyi feshetme kararı almasıyla oyuncu önce Inter’e döndü, ardından Beşiktaş’a kiralandı. Yönetimi bu transferi mali yapıyı zorlamayacak bir formülle sonuçlandırdı. Sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanacak. Satın alma opsiyonu şarta bağlı olacak. Opsiyon hakkında bir bilgi yok.

#3
Foto - Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu

Siyah-beyazlılar oyuncunun yarım sezonluk maaşını üstlenecek. Asllani’nin Inter ile yaptığı son sözleşmeye göre yıllık net maaşı 1,5 milyon Euro (Brüt 2,8 milyon Euro) seviyesindeydi.

#4
Foto - Kristjan Asllani'nin maliyeti belli oldu

Herhangi bir satın alma zorunluluğunun bulunmaması, Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncunun performansına göre karar verme esnekliğini korumasını sağlayacak.

