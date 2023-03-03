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Gündem Fondaş medya-İYİ Parti kavgası büyüyor
Gündem

Fondaş medya-İYİ Parti kavgası büyüyor

Fondaş medya ve İYİ Parti kavgası gün geçtikçe derinleşiyor. Masada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmazken, CHP'liler ve İYİ Partililer arasında gerilim tırmanıyor. Son olarak CHP destekçisi Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ı 'Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz' çıkışı sonrası topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:55:00 -
Fondaş medya-İYİ Parti kavgası büyüyor

Altılı koalisyon dün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Aday belirleme çalışmaları için toplanan masada, Kılıçdaroğlu ismi öne çıkarken, İYİ Parti cephesi bu isme sıcak bakmıyor.

Altılı koalisyonda adayın belirleneceği son toplantı öncesi fondaş Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ seçimde çıkacak olası mağlubiyet için faturayı kesti. Altılı koalisyonun Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini ifade eden Yanardağ, "Erdoğan kazanırsa sorumluluğu Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ta olacak" dedi. Yanardağ ayrıca "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı." ifadelerini kullandı.


"OTURDUĞUNUZ YERDEN AHLAK KESİYORSUNUZ"

Yanardağ'ın bu sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz yaptığı açıklamada ise "İktidarın her türlü engellemesine rağmen İYİ Parti'yi kuran, TBMM'de grup oluşturan, Büyükşehir Belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İYİ Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi?" sözleriyle CHP yandaşı Yanardağ'a tepki gösterdi.


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KAVGA BÜYÜYOR

Uğur Poyraz'ın sözlerine canlı yayında cevap veren Yanardağ, "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızla bütün ömrünüzü karşılaştırın, onlar orada küçük bir nokta kadar kalır. Nezaketinizi takının. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bu bir." dedi.

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırmışsınız. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. İYİ Parti'nin oyu yüzde 20'imiş. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. Kamuoyu araştırmalarına göre İYİ Parti'nin oyu yüzde 13-14.

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