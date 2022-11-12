Fondaş İsmail Saymaz, o ismi övmek isterken kendisini kaybetti! Sakin ol şampiyon

Muhalif gazeteci olarak konumlandırılan İsmail Saymaz, İBB kaynaklarıyla fonlanan Halk TV'de YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için akla hayale sığmayacak övgülerde bulundu.

İsmail Saymaz, İmamoğlu için, "Erdoğan karşısındaki en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından biri" kelimelerini kullanarak saniyeler içerisinde kendisiyle çelişti.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında en güçlü isim olduğunu iddia etmesinden saniyeler sonrasında belediye başkanlığı görevinde kalmasını isteyerek kendisiyle çelişen fondaş Saymaz akıl sınırlarını zorladı.

Fondaş Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"Erdoğan karşısındaki en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından birinin siyasi yolculuğunu kesmektir. Bu siyasi dava teper. Biz istiyoruz ki, İmamoğlu İstanbul'u yönetsin. Belediye başkanlığı koltuğunda otursun. Onlar istiyorlar ki cumhurbaşkanı olsun. Bu kararla o kapıyı açacaklar."

İmamoğlu, anketlerde Kılıçdaroğlu'nun bile gerisinde

3.5 yıllık İBB Başkanlığında proje üretemeyen, yerel seçimler öncesindeki vaatlerinin sadece yüzde 6'sını gerçekleştiren İmamoğlu tatil ve kısır polemiklerle iyice yıpranmış ve son anketlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın bile gerisine düşmüştü.

KAYNAK: HABER7