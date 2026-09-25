Düşman korkmasın da ne yapsın! Liseli gençlerin roketleri ses getirdi

"HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK, İKİ KATEGORİDE DE DERECE ALDIK": Akay FoF Takım Kaptanı Metehan Dağ, takım olarak ilk defa iki roketle mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bu roketlerden biri orta irtifa, diğeri ise yüksek irtifa. Yüksek irtifada yaklaşık 6 bin metre, orta irtifada ise 4 bin 200 metre hedeflerimiz vardı. Her iki hedefimize de ulaştık. İki roketimizin de havada ayrılması ve paraşütleriyle sorunsuz şekilde kurtarılması görevlerini eksiksiz tamamladık. Kendi özgün aviyonik sistemlerimizi kullandık. Haberleşme, basınç ve nem gibi verileri başarıyla ölçüp hakem heyetine sunduk. Bu yıl her iki kategoride de üçüncülük elde ettik. Takımımızda devir teslim kültürü var. Üst sınıflardan aldığımız bayrağı alt sınıflara aktarıyoruz. Hedefimiz seneye iki roketle de birincilik kürsüsüne çıkmak" diye konuştu.