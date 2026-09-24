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Ekonomi Türk Telekom stratejik işbirliğine imza attı
Ekonomi

Türk Telekom stratejik işbirliğine imza attı

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Türk Telekom stratejik işbirliğine imza attı

Türk Telekom’un grup şirketi Argela, ABD'de Silikon Vadisinin araştırma kuruluşlarından Stanford Araştırma Enstitüsü ile yeni nesil iletişim teknolojileri alanında ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsayan stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin, güçlü altyapısı, teknoloji birikimi, AR-GE yatırımları ve mühendislik gücüyle Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, AR-GE birikimi ve mühendislik yetkinliğiyle Türkiye'de geliştirilen teknolojileri dünya çapındaki araştırma ve inovasyon ekosistemiyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Telekom'un grup şirketi Argela ile Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yeni nesil iletişim teknolojileri alanında ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

Türk Telekomun teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen işbirliği, Türkiye'de geliştirilen mühendislik yetkinliğinin uluslararası araştırma birikimiyle güçlendirilmesi ve Türk mühendislik gücünün küresel teknoloji ekosistemine taşınması açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Argelanın telekomünikasyon teknolojilerindeki mühendislik deneyimiyle SRI'ın yaklaşık 80 yıllık araştırma ve inovasyon birikimini buluşturan ortaklıkla yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İşbirliğinin ilk odağında, geleceğin iletişim şebekelerinin ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı paket işleme teknolojileri yer alıyor.

Proje kapsamında, özel amaçlı donanımlar üzerinden gerçekleştirilen yüksek performanslı işlemlerin GPU tabanlı programlanabilir platformlara taşınmasına yönelik yeni bir yaklaşım üzerinde çalışılacak.

Bu sayede daha esnek, farklı ihtiyaçlara daha kolay uyarlanabilen ve maliyet etkin yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

"AR-GE YATIRIMLARI VE MÜHENDİSLİK GÜCÜYLE TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin, güçlü altyapısı, teknoloji birikimi, AR-GE yatırımları ve mühendislik gücüyle Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirdiğini belirterek, Türkiye'de de geliştirdikleri yetkinlikleri dünyayla buluşturmayı önemsediklerini ifade etti.

Şahin, Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya taşıyan bir ülke olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Grup şirketimiz Argelanın mühendislik gücü de bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. SRI ile hayata geçirilen bu işbirliğiyle Türkiye'de oluşan mühendislik birikimini Silikon Vadisi'nin köklü araştırma ekosistemiyle buluşturuyoruz. Test ve geliştirme süreçleri Türkiye'de yürütülecek proje kapsamında kazanacağımız deneyimi, milli AR-GE gücümüzle üreteceğimiz yeni teknolojilerde somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de üretilen teknolojilerin global işbirlikleriyle büyümesinin, ülkemizin AR-GE gücünü daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz."

Şahin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle yatırımlarını ve milli AR-GE çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

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