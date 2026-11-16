Fon soruşturmasında devreye giren kurul belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına Devlet Denetleme Kurulu'nun dahil olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken basın karşısına çıkan Çelik, "İhmali, kusuru, kastı olanlar muhakkak hesap verecekler, bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır" dedi.

Çelik, kurulun yetkisini şu sözlerle anlattı: "Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Elinde bulunan yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek ve her türlü datayı, ilişkiyi görebilecek kapasiteye sahip." Sözcü, kurulun çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak tablonun bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından önemli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Erdoğan'ın MYK açılış konuşmasında iç politikadan dış politikaya geniş bir değerlendirme yaptığını, COP31 vesilesiyle yürüttüğü diplomatik temaslara değindiğini, fon soruşturması ile 'Terörsüz Türkiye' başlıklarını ele aldığını aktaran Çelik, Erdoğan'ın Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Bekir Bozdağ'ın da toplantıya katıldığını söyledi.

Dolandırıcı ile meşru yatırımcı ayrımına hassasiyet

Çelik'in aktarımına göre Erdoğan, dolandırıcılıkla mücadelenin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı biçimde süreceğini bir kez daha vurguladı. "Fon krizi" olarak adlandırılan dolandırıcılıkla mücadelenin olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde, birden çok katmanda yürütüldüğünü belirten Çelik, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü, dolandırıcıların ortaya çıkarılmasının, mal varlıklarına el konulmasının ve cezalandırılmalarının en önemli konular arasında olduğunu söyledi.

Sözcü, "Dolandırıcı ile meşru yatırımcının ayrılması konusunda hassas davranıldığını ifade etmek isterim" dedi; sermaye piyasalarını korumaya dönük eylem planı çalışmasının devam ettiğini, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin en önemli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin siyasi linç kampanyasıyla suçlanmaması gerektiğini belirten Çelik, "Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyası ile insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz" diye konuştu. Fon dolandırıcılarının ve iş birlikçilerinin her kim olursa olsun eninde sonunda hukuk önünde hesap vereceğini söyleyen Sözcü, benzer bir olayın tekerrür etmemesi için alınması gereken tedbirlerin ve "sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek" için yapılacakların kapsamlı biçimde değerlendirildiğini aktardı.

'Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde alınan mesafeyi kıymetli bulduklarını söyleyen Çelik, yol haritasının ortaya çıktığını; teyit ve tespit mekanizmaları terör örgütünün silah bıraktığını tespit ettiğinde ve MGK bunu onayladığında ortaya konulan ilkelerin hayata geçeceğini belirtti. Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin devam ettiğini, Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına dönük kararların önemli olduğunu kaydeden Sözcü, "Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur" ifadesini kullandı.

'İsrail, 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor'

İsrail'in Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini söyleyen Çelik, "İsrail, 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor. Bir iklim zorluğu bile soykırımın parçası haline getiriliyor" dedi. Barış anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi ve yardımların güçlü şekilde Gazze'ye girmesi gerektiğini vurgulayan Sözcü, Hamas'ın şartları kabul ettiğini ilan etmesine rağmen İsrail'in somut adım atmadığını, "Netanyahu şebekesi"nin Batı Şeria'yı da "Gazzeleştirmeye" çalıştığını söyledi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili 50 maddelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, "50 madde de bunun hangi zemin üzerine kurulduğu, neyi hedeflediğini çok net bir şekilde ifade edilmiş kıymetli açıklama" karşılığını verdi.