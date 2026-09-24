İşitme engelli yolcular için engelsiz uçuş: AJet işaret dili eğitimini başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim programında işaret diline giriş, erişilebilirlik farkındalığı, parmak alfabesi, sayılar ve zaman ifadelerinin yanı sıra temel selamlaşma ve iletişim cümleleri ele alınacak. Ayrıca kabin çalışanlarının uçuş sırasında karşılaşabileceği farklı durumlara yönelik uygulamalı senaryolara yer verilecek.

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AJet kabin ekiplerine yönelik "Havacılıkta Türk İşaret Dili" adlı şirket içi eğitim, kendisi de bir işaret dili uzmanı olan kabin memuru Ceyda Kır tarafından verilecek.

"Gökyüzünün Sessiz Eli" temasıyla hazırlanan eğitim programı, AJet kabin ekiplerinin işitme engelli misafirlerle daha etkin, doğru ve anlaşılır iletişim kurabilmesini destekleyecek uygulamalı içeriklerden oluşuyor.

23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü nedeniyle eğitimlerin ilki, AJet Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik yapıldı.

İşitme engelli misafirlerle iletişimin daha güçlü ve sürdürülebilir olması için eğitimlerin tüm gönüllü AJet kabin ekiplerine verilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.