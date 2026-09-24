Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev operasyonda yargı neşteri vurdu. Gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
20 EYLÜLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş'in ‘çıkar amaçlı suç örgütü' faaliyetleri kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talep edilen 3 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.