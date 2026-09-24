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Gündem Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı
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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı

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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev operasyonda yargı neşteri vurdu. Gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

20 EYLÜLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş'in ‘çıkar amaçlı suç örgütü' faaliyetleri kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talep edilen 3 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Yorumlar

hasel

Bütün yurtları kapatılmalı.Yurtlarda kalan çocuklar,gençler zehirleniyor.Vakit kaybedilemez.İleri de bu gençler,ülkesine karşı yanlış yollarda kullanılabilir.
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