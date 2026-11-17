Fon soruşturmasında 21 şirkete kayyum! 2 ismin de mal varlıklarına el konuldu
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Fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca TMSF, 21 şirkete kayyum olarak atandı. Fon soruşturmasında ismi geçen Ali Emre Ballı, ekim ayına aracında başından vurulmuş halde bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Fon soruşturması kapsamında 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın malvarlıklarına el konuldu.
Soruşturmada, usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı belirtildi.
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