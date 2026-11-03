Fon ödemelerinde sıra kimde? Ara ödemeler bu hafta sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 9'uncu Fon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, olağan ve olağanüstü tüm tasfiyeler kapsamında 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödendiği bildirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Açıklama, toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapıldı.

Atlas, Pusula ve Tera fonlarında 29,3 milyar TL hesaplara yatırıldı

Açıklamaya göre, TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29,3 milyar TL fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 68 milyar TL ödeme yapıldığı da hatırlatıldı.

178 bin 537 tekil yatırımcıya yaklaşık 76 milyar TL ödendi

Açıklamada, bugüne kadar ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldığı ve bu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği belirtildi. Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ise ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.

Açıklamada ara ödemelerin sırasına da yer verildi: "7596 sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 sayılı Kararı kapsamında yapılacak ara ödemelere para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir."

Ara ödemelere, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda bu hafta içinde devam edilecek.