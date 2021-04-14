Folkart en itibarlı markalar arasında

Şirket, Türkiye’nin en itibarlı markalarından biri oldu. İtibar Endeksi Araştırması’nda 3 senedir inşaat sektöründe en itibarlı markalarından biri olarak adı geçen Folkart, 2019 yılında Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında da öne çıkmış, Altın Lig’de yer almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer almak gurur verici. İtibarlı markalar arasında gösterilerek bize verilen adeta bir onur nişanı. Bize duyulan bu güvene her zaman lâyık olmak için çalışacağız. Bize yüklenen bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.